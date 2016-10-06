Москва, 6 октября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Специалист Валентин Иванов покинул пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается в четверг, 6 октября, на официальном сайте организации.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный судья

«Специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством РФС, — говорится в сообщении. — Российский футбольный союз благодарит Валентина Валентиновича Иванова за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов!».

Отметим, что уход Иванова совпал с большим скандалом вокруг судейства в матче 9-го тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» (4:2). Многие эксперты были возмущены судейством, а арбитр встречи получил оценку «неудовлетворительно».