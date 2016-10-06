Москва, 6 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на открытии историко-документальной выставки «Гримальди и Романовы. Три века истории» в Третьяковской галерее, приуроченной к 10-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Монако, назвал князя Монако Альберта II «хорошим другом России», сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, выставка станет, безусловно, важным событием в культурной жизни обеих стран. Путин напомнил, что с неё начинается обширная программа «открывающихся сегодня Дней Монако в России».

Глава государства подчеркнул, что прерванные в 1917 году дипотношения удалось восстановить 10 лет назад, с тех пор связи поступательно развиваются по всем направлениям на основе партнёрства и взаимного уважения.

«Во многом это является личной заслугой хорошего друга нашей страны Князя Альберта II», — сказал Путин, поблагодарив князя за «искренний интерес к России».