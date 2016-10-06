Ростов-на-Дону, 6 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум.



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В Ростовской области избран председатель регионального парламента. Как и предполагалось ранее, им стал бывший заместитель донского губернатора Александр Ищенко. Его кандидатуру выдвинули «единороссы» на партийной конференции на прошлое неделе, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

На пост спикера Законодательного собрания региона также претендовал Евгений Бессонов от фракции «КПРФ». Но большинство депутатов отдали голоса за представителя правящей партии. Ищенко не только являлся депутатом Заксобрания области, начиная с самого первого созыва. С февраля 2014-го по сентябрь 2015 года он занимал должность заместителя главы региона.

Напомним, что Ищенко выиграл по итогам единого дня голосования на довыборах в Заксобрание региона по Ленинскому одномандатному избирательному округу №28. Пост председателя парламента освободился после избрания Виктора Дерябкина, работавшего в этой должности с 2008 года, депутатом Госдумы РФ седьмого созыва.

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«Единороссы» определились с кандидатом на пост спикера донского парламента

Также в рамках внеочередного заседания донского парламента председателем комитета по местному самоуправлению был избран Сергей Бездольный, избранный депутатом Заксобрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20. Эта должность освободилась после избрания Максима Щаблыкина, возглавлявшего комитет с 2013 года, депутатом Госдумы.

Председателем комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму избрана депутат-единоросс Екатерина Стенякина, победившая по единому избирательному округу в составе партсписка. Место председателя комитета по молодежной политике освободилось после избрания Ларисы Тутовой депутатом Госдумы.