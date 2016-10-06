На что собирают деньги жители Сибири
Красноярск, 6 октября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. 1 и 2 октября в Красноярске азам эффективного народного финансирования обучали социальных предпринимателей — бизнесменов, ориентированных на решение общественных, культурных или экологических задач. Организатор I «Школы краудфандинга» — платформа Planeta.ru, один из первых в Рунете сервисов народного финансирования.
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На дне открытых дверей школы вниманию экспертов были представлены восемь самых интересных социальных проектов. Ниже ИА REGNUM публикует три из них.
Школа профессий будущего
Цель проекта: Создание онлайн-курсов по профориентации в рамках существующего проекта Go4future.
Спикер: Валерий Кошелев, Томск.
Сумма сборов: 110 тысяч рублей.
Образовательный проект Go4future существует уже два года. За это время проведено 74 образовательных курса, в которых приняло участие 748 человек.
По словам создателя проекта Валерия Кошелева, основная задача Школы профессий будущего — помочь понять каждому, в чем его профессиональное предназначение. На крауд-платформе Planeta.ru Валерий планирует собрать средства на разработку методических материалов и профориентационных тестов будущего курса и привлечь новых преподавателей.
Школа профессий будущего появилась в результате аналитики современных тенденций развития образования и Атласа профессий будущего, качественного форсайта, проведенного Агентством стратегических инициатив, ребрендинга нашего проекта Школы развития навыков, а также социологических опросов старшеклассников. Портал является проектом фонда «Мир моей мечты».
Бонусы для спонсоров: тестирование и консультация по своему предназначению; участие в образовательной программе для тренеров; час индивидуального коучинга от любого преподавателя; подарочный сертификат на любой образовательный курс; индивидуальный коучинг до результата.
Мобильный психологический клуб «RealityGames»
Цель проекта: запустить мобильный психологический клуб «RealityGames».
Спикеры: Анастасия Самбурская и Максим Трушин, Красноярск.
Сумма сборов: 230 тысяч рублей.
Анастасия Самбурская и Максим Трушин занимаются психологическим консультированием в игровой форме. Авторы проекта считает, что большинство клиентов не осознают своих проблем, поэтому максимально эффективной в диагностике ключевых психологических расстройств является работа с бессознательным клиента. «В игровой форме мы часто, сами того не замечая, транслируем то, что нас беспокоит», — говорит Анастасия. Опытному психологу легко считать, что тревожит клиента и как ему помочь. Также в ролевой форме психологическая консультация проходит максимально безболезненно. Команда проекта работает как с подростками, так и с взрослыми, проводит семейные консультации.
Настя и Максим уже выиграли краевой инфраструктурный конкурс проектов «Территория 2020», за последние два с половиной месяца провели 7 психологических игр. Чтобы мобильный клуб «RealityGames» заработал, необходимо найти помещение для проведения игр и закупить 15 психологических трансформационных игр. Авторы проекта планируют необходимую сумму собрать на крауд-платформе Planeta.ru.
Бонусы для спонсоров: подарочный сертификат на участие в любой психологической игре клуба; арт-диагностика (по рисуночному тесту, дистанционно); skype-консультация с психологом; организация пикник-игры на территории заповедника «Столбы»; разработанная клубом психологически-ролевая игра «Мафия 30-х».
Первый в Сибири летний детский конно-спортивный лагерь
Цель проекта: открыть первый детский конно-спортивный лагерь в Сибири, который будет способствовать развитию спорта в крае.
Спикеры: Татьяна и Алексей Николаевы, Дивногорск.
Сумма сборов: 450 тысяч рублей.
Татьяна и Алексей Николаевы владеют конно-спортивным клубом «Талисман» в Дивногорске. Они обучают детей и взрослых верховой езде, берут лошадей на постой, дают возможность людям с ограниченными возможностями заниматься конным спортом, проводят сеансы иппотерапии. Их ученики участвуют в конно-спортивных соревнованиях. Проект поддерживает правительство Красноярского края, администрация Дивногорска и региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
Авторы проекта уже начали строительство помещения для летнего детского конно-спортивного лагеря. Идея открыть лагерь родилась естественно: многие ребятишки, тренируясь в клубе, оставались с ночевкой, поэтому Татьяна и Алексей подумали, что всем будет комфортнее, если будет специальное помещение, где дети смогут ночевать. Помимо ночлега авторы проекта организуют питание и обучение верховой езде, так что родителям можно не беспокоиться, чем занять детей летом. Деньги на стройматериалы владельцы «Талисмана» планируют собрать через краудфандинг.
Бонусы для спонсоров: сертификат на разовую прогулку верхом; сертификат на фотосессию с лошадьми; месячный абонемент обучению верховой езде.
Всероссийская «Школа краудфандинга» выросла из образовательного курса «Планеты.ру» для жителей Москвы и Подмосковья, стартовавшего весной 2015 года. Уже успешно прошли обучение жители Урала, Поволжья, Балтики и Сибири. По итогам курса студенты получают дипломы выпускников «Школы краудфандинга» и готовую систему планирования и реализации краудфандинговой кампании.
Социальное предпринимательство сегодня — перспективное направление в бизнесе. С недавних пор в России оно поддерживается не только в образовательном формате. 27 сентября платформа Planeta.ru запустила первый в стране единый интернет-магазин товаров социальных предпринимателей. Задача магазина — объединить социальное предпринимательство в России и помочь ему развиваться.
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Наиболее яркие представители социальной коммерции уже заключили предварительное соглашение с площадкой. Среди них — центр социальной реабилитации для людей с аутизмом «Антон тут рядом», проект «Летающие звери», создатели экологических блокнотов EcoPad и другие.