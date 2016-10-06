Челябинск, 6 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Регоператор капремонта в Челябинской области начинает подавать иски в суды о взыскании задолженности с хозяев собственности в многоквартирных домах. Первыми под взыскание долгов попадут граждане, накопившие сумму свыше 5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оператора.

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На текущий момент общая сумма задолженности южноуральцев составляет 1,9 млрд рублей. На должников будет составлены исковые требования, задолженность будет взыскиваться через службу судебных приставов.

«Мы планируем начать взыскивать с должников, у которых сумма свыше пяти тысяч рублей. Процедура взыскания будет осуществляться через службу судебных приставов. Мы подаем исковые заявления в суд, с юридическими и физическими лицами это обычно — судебный приказ. Все должники знают о своей задолженности исходя из квитанций. Для тех, к кому мы начнем принимать такие меры, прямо в квитанции на первой странице будет добавлена фраза: «обращаем ваше внимание, что задолженность такая-то, и чтобы избежать обращения в суд мы предлагаем вам погасить образовавшуюся задолженность». Таким образом, мы людей предупредим. Потому что процедура судебного приказа вообще не предполагает извещение собственника», — сообщила главный специалист отдела по работе со СМИ регоператора капремонтов в Челябинской области Алена Котеленец.

При этом, как сообщили в пресс-службе, реструктуризация долгов не предусмотрена, как не будет и альтернативного погашения задолженности, например, выполнением работ тем, кто оплатить денежными средствами не сможет.

Министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин прокомментировал действия регоператора капремонтов, отметив, что необходимо повышать платежную дисциплину. «объем выполненных работ зависит и от платежной дисциплины. «Поэтому миллиардный долг должен взыскиваться в судебном порядке. Если люди до сих пор не знают о новой системе капремонта или не получают по какой-то причине квитанции, это не освобождает их от ежемесячной оплаты в фонд капремонта», — сказал Тупикин.