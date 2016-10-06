Кадр видео с сайта youtube.com канала Kairat Football Club Андрей Аршавин бреет казахстанского журналиста

Астана, 6 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Полузащитник ФК «Кайрат» (Казахстан) Андрей Аршавин побрил налысо казахстанского журналиста Петра Воликова. Журналист обещал сбрить себе все волосы, если российский футболист забьёт восьмой гол за команду. Видеозапись бритья, при котором присутствовали десятки представителей СМИ, опубликована на сайте YouTube.

Ранее между Воликовым и Аршавиным «было заключено» что-то вроде пари: журналист не верил, что Аршавин сможет забить восьмой гол за «Кайрат». В случае проигрыша он обещал наголо побриться.

Гол был забит 25 сентября на встрече с «Актобе». После этого Аршавин заявил, что сам готов побрить Воликова.