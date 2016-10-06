Москва, 6 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование порядка осуществления государственной защиты свидетелей и участников уголовного процесса, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается закрепить норму о том, что суд (судья), следователь с согласия руководителя следственного органа на основании материалов уголовного дела будут принимать решение о дальнейшем применении мер безопасности либо их полной или частичной отмене.

В настоящее время статьей 313 УПК уже предусмотрена обязанность суда по вынесению определения или постановления об отмене мер безопасности либо о дальнейшем применении указанных мер в случае осуществления государственной защиты в отношении осужденного.

Авторы обратили внимание на то, что на практике судья, следователь, принимая процессуальное решение о приостановлении предварительного следствия либо прекращении уголовного дела, зачастую не рассматривают вопрос о целесообразности продления осуществляемых мер безопасности либо об их отмене для свидетеля, что «приводит в отдельных случаях к необоснованному использованию сил и средств подразделений государственной защиты и, как следствие, к дополнительному расходованию бюджетных денежных средств».