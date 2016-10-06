Монреаль, Канада, 6 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Ученые из Университета Монреаля объяснили, почему у большинства млекопитающих, в том числе и у человека, пять пальцев на конечностях. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Brett L Пять пальцев

Группа ученых провела серию экспериментов, наблюдая за развитием зародышей мышей и мальков аквариумных рыб данио-рерио. Выяснилось, что у мышей гены активировались в разных частях зачатков конечностей, а у рыб — сцепленно в плавнике.

Когда ученые воспроизвели активацию гена мышей, как у рыб, у них выросло семь пальцев. Таким образом, они пришли к выводу, что количество пальцев у млекопитающих сократилось не из-за мутаций, а в результате мутаций последовательностей ДНК.

Ранее было непонятно, почему именно пять пальцев стали отличительной особенностью млекопитающих.