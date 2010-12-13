Цхинвал, 6 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Южная Осетия в Женеве выразила обеспокоенность нарушениями грузинскими полицейскими ее границы и расширением присутствия НАТО на территории Грузии. Прогресс в подписании документов о неприменении силы между сторонами вновь не был достигнут, говорится в итоговом сообщении югоосетинской делегации.

Jonathan Alpeyrie Грузинские солдаты

В Женеве 4−5 октября прошел очередной раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие делегации представителей Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России, США, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ.

«В рамках работы над проектом документа по неприменению Грузией силы против Южной Осетии и Абхазии была продолжена работа экспертной группы над заявлением, подтверждающим приверженность всех участников принципу неприменения силы как одному из основных положений международного права. Ввиду отсутствия видимого прогресса в этом вопросе на протяжении достаточно длительного времени, югоосетинской делегацией были внесены новые предложения по проекту документа, которые были поддержаны большинством участников, их обсуждение предполагается на следующем раунде», — отмечают участники югоосетинской делегации.

В Женеве отметили успешную деятельность механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), и действующей в его рамках «горячей линии». В то же время, была выражена серьезная обеспокоенность в связи с нарушениями государственной границы представителями силовых структур Грузии, а также попыток граждан Грузии хозяйственного освоения участков территории Южной Осетии.

Южная Осетия вновь предложила Грузии начать работу по делимитации государственной границы между странами, что позволило бы снять большой пласт проблем, связанных с отсутствием договоренностей по границе.

«Обсуждались вопросы, связанные с поиском похищенных и без вести пропавших на территории Грузии жителей Южной Осетии. Международные посредники дискуссий заверили, что с октября продолжится работа специально приглашенного независимого международного эксперта ОБСЕ по поиску без вести пропавших», — говорится в сообщении.

Югоосетинская делегация выразила обеспокоенность в связи с расширением присутствия НАТО на территории Грузии, в частности по поводу проведения военных учений Грузия-НАТО предусматривающих отработку совместных наступательных действий с привлечением американской тяжелой военной техники.

Югоосетинские участники также указали на абсолютную недопустимость вынесения Грузией в отсутствии представителей Южной Осетии гуманитарных вопросов, в том числе проблемы беженцев и временно перемещенных лиц, на различные международные площадки, в том числе Генеральную Ассамблею и Совет по правам человека ООН.

«Подобные попытки уже привели ранее к негативным последствиям, в частности, к блокированию обсуждения этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. Дискуссия по проблеме беженцев не проводилась и на завершившемся раунде, поскольку возобновление обсуждения вопросов этой тематики может стать возможным только в случае прекращения Грузией попыток ее искусственной политизации», — подчеркивают авторы заявления.

При обсуждении вопросов культурного наследия вновь был поставлен вопрос о необходимости возвращения на территорию Южной Осетии древней иконы-триптиха, похищенной из югоосетинского музея и ныне находящейся в Грузии. Также обращено внимание на проблему угрозы сохранности осетинских историко-культурных памятников на находящихся под контролем Грузии территориях Восточной Осетии (Трусовское ущелье), куда не допускается ранее вытесненное оттуда осетинское население.

Югоосетинские представители особо акцентировали внимание на неприемлемость регулярных попыток Грузии создать препятствия для международных контактов Южной Осетии и Абхазии, в том числе в сферах культуры и спорта.

Очередной раунд Женевских дискуссий намечен на 13−14 декабря 2016 года.