Симферополь, 6 октября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Крыму обнаружили полного тезку президента России Владимира Владимировича Путина, который обратился в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистр). Об этом, как передает «Крыминформ», сообщила пресс-служба Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру со ссылкой на председателя госкомитета Александра Спиридонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По факту оказалось, что это наш, крымский Путин, проживающий в Джанкойском районе, — отметил руководитель ведомства. — У соименника совпадает еще и месяц рождения — октябрь».

При этом Спиридонов добавил, что мужчина обратился в их ведомство с заявлением о внесении изменений в техническую документацию по объекту недвижимого имущества.

По его словам, сотрудники Госкомрегистра с «радостью окажут содействие» тезке президента РФ.