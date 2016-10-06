Москва, 6 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Образцы российского вооружения, которые прошли испытание в ходе сирийской войны, будут серьезно модернизированы и доработаны с учетом боевого опыта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя слова министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу о том, что в российскую армию в ближайшее время начнут поступать новые виды перспективного вооружения, при разработке которых был учтен опыт боевых действий в Сирии. «То, что применялось в Сирии, уже состоит на вооружении российской армии сегодня. Речь идёт о том, что эти образцы будут модернизированы и доработаны с учетом опыта сирийской войны», — заявил Коротченко.

Dmitry Terekhov Фронтовой бомбардировщик Су-34

Любая война позволяет выявить отдельные недостатки и недоработки в системах вооружения, подчеркнул эксперт. «Поэтому с учётом боевого опыта при серийном выпуске будут внесены корректировки в технические характеристики, использованы какие-то другие алгоритмы боевого управления. Наработанный опыт реально позволяет вносить изменения в конструкцию и тактику боевого применения», — указал он.

В Сирии Россия впервые масштабно использовала широкий спектр новейших вооружений в условиях реальной войны, констатировал Коротченко: «В первую очередь это новые боевые самолёты — истребители СУ-30СМ, СУ-35, бомбардировщики СУ-34, — а также использование новых авиационных бомб со спутниковым наведением».

«Это новая система связи боевого управления, радиоэлектронной борьбы. Новые беспилотники, использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, которые прошли первое боевое применение», — продолжил он.

«Вместе всё это будет учтено и соответствующим образом использовано на укрепление нашего оборонного потенциала», — заключил Коротченко.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса в настоящее время создается перспективное вооружение, которое поступит в войска в ближайшем будущем. «Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт», — подчеркнул Шойгу.