Москва, 6 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, в соединениях, воинских частях и организациях Южного военного округа началась итоговая проверка за 2016 учебный год, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru В Южном военном округе

На более чем 30 общевойсковых, авиационных и морских полигонах в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках Северного Кавказа военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения современной военной техники, в частности танков Т-90А, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А и др.

Корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии отработают курсовые задачи с практическими стрельбами по морским целям.

Экипажи современных самолетов и вертолетов, в том числе Су-30СМ, Су-34, Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», отработают бомбометание и пуски ракет на авиационных полигонах ЮВО.

Всего к контрольным занятиям будут привлечены около 50 соединений и воинских частей округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году военнослужащие Южного ВО принимали участие в мероприятиях внезапных проверок, проходивших в феврале и августе, а также в самом крупномасштабном мероприятии подготовки Вооруженных сил РФ в учебном году — стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016».