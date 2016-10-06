Красногорск, 6 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. 2,9 миллионов автомобилей официально зарегистрированы в Московской области. Тем временем в регионе наблюдается серьезная нехватка парковок — на 2,4 миллиона уже существующих мест, область нуждается еще в 500 тысячах. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Государственного административно-технического надзора Подмосковья Татьяна Витушева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На сегодняшний день в Московской области имеется около 2,4 млн парковочных мест, но уровень автомобилизации в области настолько высок, что дефицит, по оценкам специалистов министерства транспорта, составляет около 500 тыс. машиномест», — заявила Витушева.

Она также отметила, что область находится в тройке регионов РФ по уровню автомобилизации. На 1 тыс. человек приходится 350 машин, в то время как средний показатель по стране составляет 302 машины на 1 тыс. человек.

По словам Витушевой, в девяти пилотных подмосковных муниципалитетах (Балашихе, Королеве, Химках, Одинцовском, Красногорском и Люберецком районах, а также Мытищах, Долгопрудном и Реутове), где отмечается острая нехватка парковочного пространства, действует программа «Удобная парковка», призванная организовать новые бесплатные паркинги и разгрузить уже заполненные машинами улицы.

«Лидерами по общему количеству имеющихся парковочных мест являются Балашиха — 120 тысяч машиномест, Одинцовский район — 109 тысяч машиномест, Ногинский район — 96 тысяч машиномест, Химки и Подольск имеют по 93 тысячи машиномест», — пояснила глава Госадмтехнадзора.

Наиболее остро дефицит парковок отмечается в Подольске — нехватка 42 тыс. мест, в Пушкинском (30 тыс.), Красногорском (22 тыс.) и Ленинском (21 тыс.) районах Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе прямого эфира на телеканале «360° Подмосковье» губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обеспеченность граждан автомобилями в Подмосковье превышает показатели ряда европейских городов, а ситуация с организацией парковок в области — «полный швах».