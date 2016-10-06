Степанакерт, 6 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. 5 октября верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду ал-Хусейну было передано письмо министра иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карена Мирзояна в связи с заявлением верховного комиссара, сделанным 13 сентября в рамках 33-й сессии совета по правам человека, о том, что его «офис не имеет доступа к конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе и после событий апреля 2016 года».

Здание МИД Карабаха

Отметив отсутствие какого-либо обращения со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека к властям Нагорно-Карабахской Республики о намерении посетить Нагорный Карабах, глава МИД НКР выразил сожаление, что Управление уже более двух десятилетий, и даже после азербайджанской агрессии в апреле этого года, не может посетить НКР.

«На наш взгляд, УВКПЧ должно иметь возможность проверить хорошо задокументированные случаи массовых и вопиющих нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана как в отношении гражданского населения, так и военнослужащих НКР в период апрельской агрессии. Убеждены, что международное сообщество должно отреагировать на эти преступления, чтобы предотвратить их повторение, иначе безнаказанность исполнителей может поощрить и в дальнейшем применение силы со стороны Азербайджана против народа Нагорного Карабаха», — цитирует письмо сайт МИД Карабаха.

Заверив, что власти НКР открыты для искреннего сотрудничества с УВКПЧ с целью укрепления демократических норм и принципов, а также защиты прав человека в конфликтных ситуациях, министр иностранных дел НКР пригласил верховного комиссара ООН по правам человека посетить Нагорный Карабах, либо направить команду для беспристрастной и объективной оценки ситуации с соблюдением прав человека, а также преступлений, совершенных против народа Нагорного Карабаха в апреле этого года.