Севастополь, 6 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль Черноморского флота «Мираж» 6 октября вышел из Севастополя курсом в Средиземное море, заявил врио начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Водник МРК «Мираж» в Севастопольской бухте

По его словам, 7 октября МРК проследует черноморскими проливами и выйдет в Средиземное море. Там «Мираж» войдет в состав постоянного соединения ВМФ РФ в этом регионе.

Ранее из Севастополя в Средиземное море вышли два малых ракетных корабля ЧФ «Серпухов» и «Зеленый Дол», вооружённые «Калибрами». «Мираж» несет на борту крылатые ракеты «Малахит».

«Мираж» относится к кораблям проекта 1234, он предназначен для защиты морских коммуникаций, охраны конвоев, борьбы с надводными кораблями в прибрежных районах.