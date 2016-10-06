Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Зинаида Грозовская — мать подозреваемого в педофилии священника РПЦ Глеба Грозовского, скончалась в больнице, куда была помещена в конце сентября после перенесенного инсульта. Об этом сообщила в соцсети ее дочь Любовь Грозовская, сестра обвиняемого о. Глеба.

Фото со страницы Любови Грозовской в соцсети «ВКонтакте». vk.com Зинаида Грозовская с портретом сына.

По словам женщины, смерть наступила сегодня, 6 октября, в 10 утра. «Мы сделали все, что было в человеческих силах, чтобы организовать встречу брата с мамой, но не успели. Видимо, следующая их встреча состоится уже на небесах», — написала убитая горем женщина.

Ранее Любовь Грозовская добивалась разрешения для своего брата попрощаться с умирающей матерью, находившейся в коме. «Мы всей семьей обращаемся к следователю Гаврилову и просим его разрешить брату последнее свидание с умирающей матерью! Пожалуйста, проявите сочувствие и милосердие ради Христа!!!» — писала Любовь Грозовская 3 октября.

На сайте Change.org была размещена петиция с теми же просьбами к следствию. Под ней подписались более полутора тысяч человек.

Напомним, 7 сентября Глеба Грозовского самолетом доставили в столицу РФ из Израиля, который удовлетворил соответствующий запрос правоохранительных органов России. В ночь на 17 сентября Грозовского по железной дороге этапировали из Москвы в Петербург и поместили в СИЗО «Кресты».

В отношении 37-летнего Грозовского расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

С осени 2013 года Грозовский скрывался в Израиле, однако в 2014 году был помещен под стражу по запросу России. Все попытки Грозовского оспорить требования РФ об экстрадиции были отклонены израильским судом.