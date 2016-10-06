В Танзании увеличивают пропускную способность порта Танга
Додома, 6 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В порту Танга приступили к реализации проекта по улучшению пирса №2, сообщает танзанийское информационное агентство HabariLeo.
Об этом заявил прессе глава порта Танга (Танзания) Генри Арика. Он сказал, что на реализацию проекта уйдет 9,2 млрд танзанийских шиллинга (4,2 млн $), а само улучшение пирса позволит увеличить производительность.
Работы ведутся компанией M / S Commarco. Главной целью является увеличение пропускной способности главного грузового порта Танзании, которому необходимо справляться с темпами экономического роста.
Говоря об экономическом росте, руководство порта в первую очередь имеет в виду реализацию самого крупного проекта страны — строительство нефтепровода из Уганды в Танзанию. Учитывая это, порту потребуется обслуживать гораздо больше кораблей.
Очевидно, что такой шаг будет способствовать увеличению количества рабочих мест и, в тоже время, потребует расширения и улучшения инфраструктуры порта.
Среди многочисленных задач по улучшению порта Танга, одна из важнейших — увеличение глубины у пирса №2 (на данный момент составляет 3−4,5 м.). По окончанию работ, к пирсу беспроблемно должны будут подходить корабли весом более 1200 тонн.
Для того, чтобы порт смог эффективно развиваться и стимулировать рост доходов населения, понадобится также продолжить улучшение центральной железной дороги и строительство трасс, в частности между Арушей и Мусома.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство нефтепровода из Уганды в Танзанию является на данный момент самым значимым проектом в Восточной Африке. Часть трубопровода, проходящая по территории Танзании, составит 1115 км. и завершится в порту Танга. При успешной реализации проекта, Танзания сможет экспортировать до 200 000 баррелей сырой нефти в день.