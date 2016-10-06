Додома, 6 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В порту Танга приступили к реализации проекта по улучшению пирса №2, сообщает танзанийское информационное агентство HabariLeo.

Ali A. Fazal Танга. Танзания

Об этом заявил прессе глава порта Танга (Танзания) Генри Арика. Он сказал, что на реализацию проекта уйдет 9,2 млрд танзанийских шиллинга (4,2 млн $), а само улучшение пирса позволит увеличить производительность.

Работы ведутся компанией M / S Commarco. Главной целью является увеличение пропускной способности главного грузового порта Танзании, которому необходимо справляться с темпами экономического роста.

Говоря об экономическом росте, руководство порта в первую очередь имеет в виду реализацию самого крупного проекта страны — строительство нефтепровода из Уганды в Танзанию. Учитывая это, порту потребуется обслуживать гораздо больше кораблей.

Очевидно, что такой шаг будет способствовать увеличению количества рабочих мест и, в тоже время, потребует расширения и улучшения инфраструктуры порта.

Среди многочисленных задач по улучшению порта Танга, одна из важнейших — увеличение глубины у пирса №2 (на данный момент составляет 3−4,5 м.). По окончанию работ, к пирсу беспроблемно должны будут подходить корабли весом более 1200 тонн.

Для того, чтобы порт смог эффективно развиваться и стимулировать рост доходов населения, понадобится также продолжить улучшение центральной железной дороги и строительство трасс, в частности между Арушей и Мусома.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство нефтепровода из Уганды в Танзанию является на данный момент самым значимым проектом в Восточной Африке. Часть трубопровода, проходящая по территории Танзании, составит 1115 км. и завершится в порту Танга. При успешной реализации проекта, Танзания сможет экспортировать до 200 000 баррелей сырой нефти в день.