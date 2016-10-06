Бишкек, 6 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии должно рассмотреть вопрос об открытии в стране специализированного медицинского учреждения, которое бы проводило операции по трансплантации человеческих органов. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев, выступая на заседании республиканского парламента сегодня, 6 октября.

skeeze Операция

«Давайте обучим специалистов, закупим нужное оборудование. Нашим гражданам ведь будет легче проходить лечение здесь. Не говорите много. Для начала хотя бы точно посчитайте, сколько денег на это потребуется», — заявил народный избранник.

По словам Бекешева, сейчас государство помогает страдающим от почечной недостаточности киргизстанцам только гемодиализом, а для того, чтобы получить донорский орган, граждане Киргизии вынуждены ездить в другие страны.

«Наши граждане ездят за рубеж, платят $20 тыс. — $25 тыс. (1,25—1,56 млн рублей), чтобы провести пересадку почки. После операции еще нужно какое-то время, чтобы почка прижилась, нужно лечение, и значит, дополнительные средства», — пояснил он свою позицию по этому вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года парламент Киргизии уже обсуждал проект закона «О трансплантации органов и тканей человека», однако отказался его принимать из опасений, что если частным медицинским учреждениям республики разрешить проводить соответствующие операции, то это может привести к злоупотреблениям со стороны врачей и к похищениям людей для их последующей продажи на органы.

Отметим также, что, по официальным данным, в этой среднеазиатской стране насчитывается свыше 1100 больных с хронической почечной недостаточностью, из которых лишь около 500 получают бесплатный диализ. При этом операция по пересадке почки в республике осуществляется только на базе Национального центра трансплантологии. Операции по пересадке печени и сердца в Киргизии не проводятся из-за отсутствия необходимого спецоборудования.