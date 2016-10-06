Москва, 6 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Российские военные в ближайшее время начнут получать перспективное вооружение, при создании которого учтен опыт боевых действий на территории Сирийской Арабской республики, об этом в ходе военно-технической конференции заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

mil.ru ВС РФ в Сирии

По словам министра обороны, в целом во время антитеррористической операции в Сирии, которая длится уже год, отечественное оружие показало надежность и эффективность. Для борьбы с террористами применялись, в том числе, новейшие самолеты Су-34 и Су-35 и крылатые ракеты комплекса «Калибр», также в Сирию была доставлена новая зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Шойгу напомнил, что, помимо нанесения ударов по боевикам, ВКС РФ доставляли гуманитарные грузы жителям Сирии и решали ряд других задач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2015 года Россия приступила к операции против боевиков в Сирии. Такое решение было принято по просьбе главы сирийского государства Башара Асада.