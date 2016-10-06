Оренбург, 6 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. «Чиновники — это часть общества. И как в любом обществе, в чиновничьей среде есть люди честнейшие и добросовестно исполняющие свои обязанности, а есть, к сожалению, те, кто относится к своему делу с казённым равнодушием, формально, но утверждать, что все коррупционеры, в корне неверно», — отметила 6 октября на собрании профсоюзного актива Оренбургской области начальник управления организационно-документационного обеспечения мэрии Оренбурга, председатель первичной профсоюзной организации горадминистрации Галина Бунегина, передает корреспондент ИА REGNUM .

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Она подчеркнула, что, как в любом обществе, в чиновничьей среде есть люди честнейшие и добросовестно исполняющие свои обязанности, но есть и те, кто относится к своему делу с казённым равнодушием, формально. Но утверждать, что все коррупционеры, в корне неверно.

Наличие государственности подразумевает наличие доверенных людей, помогающих властям в управлении страной. «Мы все прекрасно понимаем, что государственная и муниципальная служба — это действительно важная работа во благо государства. В то же время государственная и муниципальная служба накладывает на работников ряд ограничений. Среди них запрет заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой (кроме творческой, научной, преподавательской) деятельностью, участвовать в забастовках, манифестациях и т.д. Как правило, такие ограничения должны компенсироваться достойной заработной платой, соцпакетом, гарантиями и льготами», — сказала Бунегина.

Она напомнила о кардинальных изменениях, которые затронули государственных и муниципальных служащих разных уровней: мораторий на индексацию заработной платы; увеличение возраста выхода на пенсию; сокращения численности служащих. Все это приводит к ухудшению качества жизни людей, занятых на государственной и муниципальной службе.

«Плюс к этому в интернете, по радио, с экранов телевизоров по всем каналам с утра до вечера ругают работников государственных служб, создавая образ чиновника-взяточника и коррупционера. А на следующий день граждане идут к этим самым чиновникам, при этом уже заочно обвинив их во всех грехах», — акцентировала внимание председатель профсоюза городской администрации и добавила, что в результате уходят лучшие — профессионалы своего дела. Отсюда ухудшение качества работы, непрофессионализм, бюрократизм, и в конечном счете все это отражается на населении в целом, а также на качестве управления государством.

«Сегодня нужно, прежде всего, изменить отношение к госслужащему, прекратить нападки и создать положительный имидж профессии. Чиновник тоже человек! А вот как это сделать, нужно решать вместе», — резюмировала Галина Бунегина.