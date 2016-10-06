Москва, 6 октября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 7 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 6,83 копейки и составил 62,3900 рубля. Курс евро к рублю снизился на 22,64 копейки — до 69,8518 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,95 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 65,7478 рубля.