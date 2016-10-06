Ростов-на-Дону, 6 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум.

Футбольный клуб «Ростов» не сможет воспользоваться 37,7 млн рублей, которые есть на счетах команды. Такое решение, как передает РАПСИ, принял Арбитражный суд Ростовской области. Стражи правосудия отклонили заявление жёлто-синих о признании незаконным постановление судебного пристава-исполнителя об аресте денежных средств.

fc-rostov.ru Нападающий «Ростова» Сердар Азмун

Ранее, 4 августа, было принято постановление о наложении ареста на средства футбольного клуба, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Вместе с тем «Ростов» заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде снятии ареста с 37,7 млн рублей, находящихся на счетах в ООО «Русский национальный банк». Из-за этого клуб не может вести хозяйственную деятельность. 25 августа суд ходатайство клуба отклонил, так как заявитель не обосновал причины своего обращения.

В суде также будет рассмотрен иск ООО «Земельный коммерческий банк» о взыскании с команды 24,07 млн рублей долга.

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Отметим, накануне стало известно о том, что команда лишается главного спонсора — договор с клубом расторгает компания «Группа Агроком».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стабилизировать ситуацию в футбольном клубе было поручено первому заместителю губернатора Игорю Гуськову. Он заявлял о решении всех финансовых проблем до 1 сентября.

«Футболистов не должны беспокоить финансовые вопросы, иначе страдает спортивная составляющая. Необходимо закрыть задолженность по налогам — 111 млн рублей, затем рассчитаться с футболистами, покинувшими команду. Что касается полузащитника Кристиана Нобоа, то мы договорились с Иваном Саввиди, что греческий ПАОК нам даст отсрочку. До 1 сентября этот вопрос будет также закрыт», — сказал в августе первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

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