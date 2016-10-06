Москва, 6 октября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Подготовленные Минфином поправки в федеральный бюджет-2016 связаны не с попыткой угадать цены на нефть: они необходимы для того, чтобы создать условия эффективного вхождения в следующую бюджетную трехлетку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. Цены

«В октябре нам предстоит необходимость рассмотреть поправки в бюджет 2016 года. Уже через неделю после принятия бюджета в третьем чтении, в декабре 2015 года раздались голоса о том, что необходимо срочно править уже принятый бюджет», — рассказал парламентарий. «По существу, нам предлагали угадать цену на нефть и править бюджет в надежде угадать цену на нефть, но угадать цену на нефть еще никому в мире не удавалось. И тогда мы заняли жесткую позицию о том, что надо не править бюджет, не пытаться угадать цены на нефть, а надо бюджет исполнять», — пояснил Макаров.

Такую позицию разделил председатель правительства и президент страны, напомнил депутат. «Жизнь показала, что мы были правы. Бюджет нормально исполнялся, и каких-то катаклизмов никто на себе не ощутил», — констатировал он

Сейчас принятие поправок в бюджет-2016 необходимо, полагает депутат. «Сегодня поправки в бюджет связаны не с попыткой угадать цену на нефть, хотя мы прекрасно помним, что цена на нефть была установлена в 50 долларов, сейчас она ниже, но бюджет исполнялся — сегодня поправки в бюджет необходимы для того, чтобы скорректировать оставшиеся месяцы 2016 года, с тем, чтобы подойти к бюджету 2017 года наиболее оптимально, то есть создать условия для эффективного вхождения в следующую трехлетку», — сказал Макаров.