Краснодар, 6 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Защитник российской футбольной сборной Юрий Жирков, ранее прекративший участие в тренировках, вновь вышел на поле на новом стадионе клуба «Краснодар», сообщает 6 октября «Р-Спорт».

Вячеслав Евдокимов Юрий Жирков

В настоящее время команда готовится к товарищескому матчу с футболистами Коста-Рики. Встреча пройдет в Краснодаре 9 октября.

Жирков был вынужден пропускать групповые тренировки из-за травмы стопы. В течение двух дней футболист занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.