Анкара, 6 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Двадцать турецких солдат и заместитель губернатора, подозреваемые в принадлежности к сети «спящих» агентов влияния, были задержаны и отправлены в тюрьму, сообщает 6 октября Reuters со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Власти Турции считают, что задержанные лица должны были активизировать свою деятельность в случае, если бы попытка военного переворота в Турции в июле этого года была успешной, сообщает Anadolu.

Напомним, около 100 тыс. человек из военных и гражданских ведомств, полиции и судебной системы были уволены или временно отстранены от выполнения служебных обязанностей, около 32 тыс. человек были арестованы, после неудавшегося военного переворота в Турции 15 июля этого года.

На прошлой неделе чрезвычайное положение в Турции, введенное после попытки вооруженного переворота, было продлено еще на три месяца.