Ставрополь, 6 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум.



СУ СКР по Ставропольскому краю Фото Владислава Манукова

В Ставрополе правоохранительные службы и волонтеры около месяца искали сбежавшего парня, страдающего аутизмом. Но поиски оказались тщетными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Владислав Мануков страдает аутизмом, он инвалид первой степени. Днем 10 сентября 2016 года он прогуливался с дедушкой в районе краевой больницы, окруженной Таманским лесом. Вдруг парень убежал в неизвестном направлении и назад не вернулся.

Парня начали сразу искать правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда Ставрополья. Неоднократно появлялась информация, что человека, похожего на Владислава, видели в разных частях города, но информация не подтверждалась.

К поискам подключились все неравнодушные горожане, другие помогали распространять фотографии и выражали сочувствие в соцсетях. В интернете, в общественном транспорте появилась информация о поисках парня, по городу расклеены листовки. Но до настоящего времени поиски не дали никакого результата.

По факту исчезновения парня возбуждено уголовное дело. Следствие называет приметы парня: рост 183 см, волосы темные, стрижка короткая, худощавого телосложения. Он был одет в белую бейсболку, рубашку с коротким рукавом, черные джинсы и черные кроссовки.