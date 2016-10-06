Новосибирск, 6 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 6 октября, проходит Всероссийское совещание по вопросам ЖКХ. Обсуждать «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания» в сибирскую столицу приехали представители более 75 регионов России. Совещание проходит в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». И продлится оно два дня — 6 и 7 октября.

Правительство Новосибирской области Всероссийское совещание по вопросам ЖКХ проходит в Новосибирске

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, в рамках совещания губернатор региона Владимир Городецкий и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин уже подписали договоры по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры области.

Предмет соглашения — строительство четырёх газовых котельных общей мощностью 36,8 МВт, строительство новых и реконструкция существующих сетей теплоснабжения общей протяженностью 16,1 км в городе Обь. Кроме того, документ предусматривает строительство шести газовых котельных тепловой мощностью 3,43 МВт с переключением потребителей от старых угольных котельных, строительство тепловых сетей протяжённостью 2,33 км с оптимизацией схемы теплоснабжения и реконструкцию тепловых сетей протяженностью 6,49 км в рабочем посёлке Маслянино.

Общий объём средств на полную модернизацию объектов системы теплоснабжения в рабочем поселке Маслянино и городе Обь составит почти 729 млн рублей в 2016—2017 годах, из них средства Фонда ЖКХ — 437,35 млн рублей. Оба проекта должны быть реализованы к началу будущего отопительного сезона — к осени 2017 года.

Кроме того, в рамках Всероссийского совещания открылась выставка «ЖКХ-2016», где представлены передовые мировые и российские технологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, который участвовал в открытии выставки, создание комфортной городской среды и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг входит в перечень основных направлений стратегического развития страны на среднесрочную перспективу, который определен советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Меняйло говорит, что несмотря на позитивные изменения, которые произошли в сфере ЖКХ, в отрасли существуют очевидные проблемы, которые волнуют население и снижают ее инвестиционную привлекательность. В их числе не всегда удовлетворительное качество предоставляемых услуг, «непрозрачные тарифы», сложности в реализации программ ликвидации аварийного и ветхого жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, низкая платежная дисциплина потребителей.

Также в эти два дня пройдут «круглые столы», в ходе которых будут обсуждаться вопросы, связанные с модернизацией систем коммунальной инфраструктуры, реализацией программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также вопросы осуществления государственного, муниципального и общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Стоит отметить, что несколько названных проблем особенно остро стоят сегодня в регионе и создают напряженность в обществе. Это — капитальный ремонт и расселение из аварийного жилищного фонда.

Так, реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Новосибирской области неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны самих региональных властей. В частности губернатор региона Владимир Городецкий в сентябре поручил руководству города Новосибирска принять срочные меры по активизации программы. Показательно, что в 2015 году после негативной оценки исполнения программы в отставку ушел министр ЖКХ Денис Вершинин, а недавно заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Аркашов, курировавший выполнение капитального ремонта в городе, написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Несмотря на все это, власти уже заявили, что размер взносов на капитальный ремонт может быть увеличен уже в следующем году. Сегодня он рассчитывается по 6,1 рубля за квадратный метр. Увеличение планируется в рамках инфляции — на 35 копеек.

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С расселением из аварийного жилищного фонда в области тоже не все гладко. До сих пор некоторые новосибирцы выходят с одиночными и массовыми пикетами, пытаясь отстоять свое право на квадратные метры. Многие добиваются справедливого решения годами.

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