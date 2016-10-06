Екатеринбург, 6 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из-за массового заболевания детей временно приостановлена деятельность детского сада № 587 по улице Крестинского. По данному факту надзорные ведомства организовали проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

На данный момент специалисты регионального Роспотребнадзора проводят исследования, которые помогут установить причины заболевания. В свою очередь прокуратура проверит документацию, связанную с поставками продуктов питания, а также проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками дошкольного учреждения.

По предварительной информации, начиная с 30 сентября шесть воспитанников детского сада обратились за медицинской помощью. И уже 5 октября администрация учреждения временно приостановила на две недели работу детского сада. Один из заболевших детей был госпитализирован с диагнозом «ротавирусный энтерит». Остальные находятся на амбулаторном лечении с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала учебного года в Екатеринбурге произошло два массовых отравления детей. В начале сентября за помощью медиков обратились шестеро учащихся школы № 184, а занятия были приостановлены до 12 сентября для проведения дезинфекции и установления точных причин источника инфекции. Впоследствии выяснилось, что источником заболевания мог стать норовирус, выявленный у двух сотрудников столовой.

Подобный инцидент произошёл и в школе № 87 по улице Ферганская. С подозрением на кишечную инфекцию к медикам обратились семь учащихся разных классов. Всего под наблюдение врачей попали 56 школьников. Всего заболело 14 учащихся и один преподаватель. В ходе проверки было выявлено 17 нарушений в ЕМУП «Комбинат школьного питания», который организует школьное питание. На складе предприятия обнаружены некачественные и с истекшим сроком хранения продукты. Также в помещениях были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В отношении пищевого предприятия, школы и её директора было возбуждено несколько административных дел.