Оренбург, 6 октября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области официальная заработная плата одного работника за 2016 год составляет 25 580 рублей и выросла с начала года на 6,8%. Официальная инфляция значительно ниже — 2,5%. Однако цены в 2015 году поднялись так, что настоящий рост заработной платы не повысил покупательную способность населения. Об этом сообщил председатель ФПО Ярослав Чирков на собрании областного профсоюзного актива 6 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупательная способность

По словам лидера оренбургских профсоюзов, отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму, или покупательная способность, уменьшилось с 3,1 раза в 2014 году до 2,8 в настоящее время. Снижается число выдаваемых банками кредитов. Люди берут меньше и на короткие сроки. Индексация пенсий, социальных выплат и пособий осуществляется на уровне ниже фактической инфляции. Отменена индексация пенсий работающим пенсионерам.

Чирков считает, что сегодня остается особенно актуальным лозунг профсоюзов: «Есть инфляция — должна быть индексация!». Ситуация с индексацией заработной платы в данный период различная в отдельных отраслях и по предприятиям. Но практически везде — ниже инфляции.

«Вопрос повышения оплаты труда через исполнение отраслевых соглашений и коллективных договоров в условиях кризиса является основным вектором работы Федерации и всех, без исключения, организаций профсоюзов работников реального сектора экономики. В бюджетной сфере планомерно и последовательно идет выполнение майских указов президента РФ 2012 года по повышению зарплат», — сказал Ярослав Чирков.

Вместе с тем он отметил, что «за бортом» указов президента остались такие работники образования, как методисты; недостигнуты индикативные значения повышения средней заработной платы младшего медперсонала (69% при плане 70,5%), педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (95,5% из 100%). Там же, где есть достижения, возникают вопросы цены таких результатов: чаще всего за счет оптимизации численности, перевода на 0,25—0,5 ставки, вывода за штат младшего обслуживающего персонала. В результате в отдельных муниципальных учреждениях культуры заработная плата в 14−16 тысяч рублей достигается занятостью как минимум на две ставки.

В свою очередь губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил поэтапное исполнение президентских майских указов. В основном индикативные значения повышения средней заработной платы работников бюджетной сферы выполнены и перевыполнены (на 0,2—11,5%). По трем категориям есть небольшие отклонения в пределах нормы. Это связано с повышением индикативных значений и сезонностью выплаты отпускных. «До конца года все показатели будут исполнены», — заверил глава региона.

Также он озвучил такой актуальный вопрос, как доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 июля 2016 года в Российской Федерации минимальный размер оплаты увеличен с 6204 рублей до 7500 рублей.

Соглашением между правительством, профсоюзами и работодателями «О взаимодействии в сфере социально-трудовых отношений и социальной защиты населения Оренбургской области на 2014—2016 годы» установлено, что работодатели осуществляют начисление районного коэффициента в размере 15% сверх минимального размера оплаты труда.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в Оренбургской области с учетом начисленного уральского коэффициента равен 8625 руб. Это составляет 96,4% величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона за II квартал 2016 года.