Ханты-Мансийск, 6 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Председателем думы ХМАО шестого созыва сегодня вновь избран Борис Хохряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

dumahmao.ru Борис Хохряков

«В думе Югры шестого созыва представлены четыре парламентских партии. Умение вести диалог, создавая возможности для всех политических сил — это проявление осознанной ответственности перед обществом и моя принципиальная позиция», — заявил Борис Хохряков после подсчета голосов.

Кроме того, сегодня определены персональные составы четырех комитетов думы Югры шестого созыва и ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, в которую вошли Руслан Проводников и Александр Филипенко под руководством Еремея Айпина.

Напомним, в думу Югры, состоящую из 19 списочников и 19 одномандатников прошли 17 «единоросов» и по одному представителю от КПРФ и ЛДПР. А именно от «партии власти» — Леонид Михалко, Петр Созонов, Андрей Осадчук, Василий Филипенко, Сергей Дегтярев, Сергей Елишев, Александр Сальников, Юрий Важенин, Илья Кандаков, Ринат Айсин, Любовь Малышкина, Андрей Филатов, Сергей Кочкуров, Алексей Андреев, Западнова Наталья, Борис Хохряков, Сергей Великий. Представители других партий — Александр Филипенко из КПРФ, Игорь Винников из ЛДПР.

На выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятого созыва «Единая Россия» в 2011 году набрала 44% голосов избирателей, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия» — 13,8%, ЛДПР — 23,5%.

Выборы депутатов в югорский региональный парламент состоялись 18 сентября