Москва, 6 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Министр культуры Владимир Мединский опубликовал в «Российской газете» статью, в которой приводит доказательства подвига 28 панфиловцев.

W-contact-an Владимир Ростиславович Мединский

«В 75-ю годовщину битвы за Москву, считаю необходимым расставить точки над «i», — сообщил доктор исторических наук, профессор.

Чиновник привел данные газеты «Красная звезда» от 28 ноября 1941 года, изначально рассказавшей историю о 28 бойцах 316-й стрелковой дивизии Панфилова.

«Осенью-зимой 41-го советским фронтовым корреспондентам приходилось работать не в модных опен-спейсах с чашечкой капучино и интернетом, а в гуще кровавого месива, когда судьба страны, висела на волоске, — отметил Мединский. — Они передавали в редакцию не академические исследования, а оперативные материалы, основанные на данных, известных им к моменту сдачи номера в печать».

При этом он подчеркнул, что данные брались не «с потолка», а из сводок, из обрывков донесений, из обмена репликами в командирских землянках и штабных избах.

Министр культуры РФ также приводит итоги расследования Главной военной прокуратуры в 1948 году и отмечает, что хотя не все факты «Красной звезды» подтвердились, бой, в результате которого была остановлена танковая колонна врага, все же был.

По мнению Мединского, историками, отрицающими правдивость истории, движет «тонкий расчет».

«Доказав несостоятельность истории 28-ми, равно как и подвига Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, возможно поставить под сомнение не только нашу пропаганду в годы Великой Отечественной, но и весь смысл жертвенной борьбы советского народа за свою Родину», — говорится в статье.