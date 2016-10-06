Бристоль, Великобритания, 6 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Аниматор Ник Парк, известный как создатель серии пластилиновых мультфильмов об изобретателе Уолласе и его псе Громите, приступил к работе над лентой «Первый человек», сообщает «Кинобизнес сегодня».

Цитата из к/ф «Первый человек». реж Ник Парк. 2016. Великобритания Герои пластилинового мультфильма

Главными персонажами картины станут отважный первобытный человек по имени Дуг и его спутник Хогноб, появившиеся в тизере ленты. Производством мультфильма занимается студия Aardman Animations в Бристоле, ее партнером выступит компания Studiocanal.

Известно, что главный герой Дуг будет говорить голосом актера Эдди Редмэйна. Мировая премьера мультфильма намечена на 2018 год.