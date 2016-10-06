Москва, 6 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают торговаться вблизи годовых максимумов, по мере того как участники рынка продолжают закладывать в стоимость возращение ОПЕК на рынок в качестве регулятора, а запасы в США продолжают падать, несмотря на низкую активность нефтеперерабатывающих заводов, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«Динамика запасов в США в последнее время вызывает недоумение. Традиционно по окончании сезона отпусков в первую неделю сентября нефтепереработка снижает объемы потребления. Часть заводов уходит на профилактические ремонты и готовится к отопительному сезону. Соответственно, запасы традиционно растут. Сейчас же наблюдается их падение, несмотря на то, что заводы закрываются по графику. Отсюда вытекают два вывода. Либо добыча быстро падает, либо идет некоторая статистическая корректировка, и запасы были ранее переоценены. В любом случае это повод для роста», — пояснил Полховский.

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«Но, судя по всему, рост может немного замедлиться в ближайшие дни, но восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе, еще продолжится. В ближайшие несколько недель мы коснемся и 55 долларов за баррель», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 октября, мировые цены на нефть корректируются вниз после сильного роста накануне на данных от Минэнерго США о снижении запасов сырья в стране. По состоянию на 06:57 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66% — до $51,52 за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до $49,49.