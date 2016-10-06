Челябинск, 6 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Челябинскую область ожидают крупные инвестиции в развитие овощеводства в закрытом грунте. Общий объем вливаний составит почти 13 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Joi Ito В теплице

Как сообщили в региональном минсельхозе, несмотря на снижение в 2016 году объемов инвестиций в отрасль до 5,4 млрд рублей, в планах инвесторов развитие овощеводства, основанного на выращивании продукции в тепличных условиях.

На текущий момент вынашивает планы по строительству тепличных комплексов компания «Агропарк Урал», которая к 2019 году намерена вложить 5,75 млрд рублей в производство овощей на закрытых площадях в 25 гектар. Объем производимой продукции составит 22 тыс. тонн в год. В 2020 году компания намерена вложить еще 1 млрд рублей для постройки легких теплиц на площади 60 гектар, в которых будут выращивать до 9 тыс. тонн овощей.

Другой инвестор — тепличный комбинат «Агаповский», планирует вложить свыше 1,5 млрд рублей до 2018 года в перевооружение собственного тепличного хозяйства, увеличив таким образом производство продукции на 11,6 тыс. тонн.

Кроме этого, у торгового дома «Чурилово» имеются планы на 2017 год по запуску грибной фермы, мощностью 13,5 тыс. тонн шампиньонов в год. Объем капиталовложений составит 4,45 млрд рублей.

Таким образом, снизившиеся инвестиции в мясное и яичное птицеводство, а также свиноводство на Южном Урале, будут поддержаны вложениями в развитие тепличного хозяйства для производства овощей на закрытом грунте, что положительно скажется на сельскохозяйственной отрасли региона.

Отметим, при снижении экономических показателей практически во всех отраслях экономики Челябинской области, сельское хозяйство (как и оборонно-промышленный комплекс) показывают положительную динамику развития. Эксперты объясняют такое положение пристальным вниманием федерального и регионального правительств, поддержку инвесторов и реальную нацеленность на импортозамещение и продуктовую безопасность России.