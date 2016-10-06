Ханой, 6 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Официальные лица Вьетнама и Ирана пообещали увеличить товарооборот между двумя странами до $2 млрд, сообщает 6 октября France Press.

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«Обе стороны договорились увеличить двусторонний товарооборот до $2 млрд», — сказал президент Ирана Хасан Рухани во время своего визита в Ханой.

«У нас большие возможности в сфере экономического сотрудничества. но объем двусторонней торговли является по-прежнему скромным», — сказал президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

Торговля между Ираном и Вьетнамом достигла уровня в $ 350 млн в 2015 году, согласно данным иранского информационного агентства IRNA.

Напомним, Вьетнам и Иран установили дипломатические отношения в 1973 году. Ранее два президента Ирана посетили Вьетнам — Махмуд Ахмадинежад в 2012 году и Акбар Хашеми Рафсанджани в 1995 году.