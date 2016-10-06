Москва, 6 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В свете последних шагов во внешней политике говорить о войне, о серьезном противостоянии с США не стоит, в Госдуме намерены консолидировать сотрудничество со здравыми политиками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

biblioatom.ru Плутоний

«В сфере атомной энергетики можно сотрудничать с державой, с которой есть серьезное взаимопонимание, с которой мы являемся, по крайней мере, в этой сфере единомышленниками. С сегодняшним Госдепом США такого уровня взаимопонимания нет», — отметил парламентарий.

При этом, по его мнению, «говорить о какой-то войне, о каком-то серьезном противостоянии, конечно же, не стоит». «Ничего подобного не произойдет, просто есть серьезное охлаждение отношений не по нашей вине», — констатировал он.

«Мы будем вести самый тесный диалог с представителями США всех уровней, прежде всего, в плоскости парламентской дипломатии, с конгрессменами, с экспертами. Говорить о том, что выход наш из сотрудничества в сфере атомной энергетики, и в первую очередь по утилизации оружейного плутония, станет каким-то фактором резкого перехода отношений с Вашингтоном на качественно худший уровень, на качественно более низкую орбиту, надеюсь, не придется», — говорит Слуцкий.

Он призвал дождаться итогов президентских выборов в США и не преувеличивать те опасности, которые несет в себе решение о выходе из соглашения по плутонию.

«Говорить о каком-то глобальном охлаждении отношений преждевременно, более того, мы будем консолидировать сотрудничество со здравыми политиками и экспертами в США для того, чтобы такого глобального охлаждения не наступило», — заверил Слуцкий.

Госдума 18 или 19 октября может рассмотреть проект закона о выходе России из соглашения с США по утилизации военного плутония.

Возвращение России в соглашение с США об утилизации оружейного плутония возможно, в частности, только в случае отмены Вашингтоном антироссийских санкций, выплаты Москве компенсации за ущерб от них, а также от российских контрсанкций, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Соглашение и протокол к нему от 13 апреля 2010 года предусматривают, что стороны утилизируют избыточный оружейный плутоний методом облучения в атомных реакторах, чтобы обеспечить необратимость процесса. Однако США без заблаговременного согласования с Россией решили утилизировать плутоний другим методом — через смешивание его с наполнителем и захоронение в подземных солевых штольнях, что не гарантирует необратимость.

«Изменение методов утилизации в соответствии с соглашением возможно только при согласии сторон. К России со стороны США таких официальных обращений по дипломатическим каналам не поступало», — заявил ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

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