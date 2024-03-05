Душанбе, 6 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Отношения таджикского и узбекского народов, «проверенные временем и испытанные самой историей», «создают благоприятный и прочный фундамент для дальнейшего плодотворного взаимодействия на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга». Это отметили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем телефонном разговоре.

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Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений Таджикистана и Узбекистана и «подтвердили готовность к продолжению открытого и широкого диалога, а также выразили уверенность, что предложения и договоренности, которые нашли поддержку в ходе последних узбекско-таджикских контактов на различных уровнях, позволят совместными усилиями поэтапно добиться реализации конкретных задач по дальнейшему укреплению тесного сотрудничества».

Врио главы Узбекистана поблагодарил таджикского лидера за его личное участие в траурной церемонии по случаю кончины узбекского президента Ислама Каримова.

Кроме того, как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, Шавкат Мирзиёев «тепло поздравил» Эмомали Рахмона с Днем рождения.

Следует отметить, что на протяжении многих лет у Таджикистана и Узбекистана складывались более чем сложные отношения — преимущественно из-за разногласий по вопросу о строительстве Рогунской ГЭС. Со сменой главы Узбекистана наблюдатели отмечают некоторое потепление в двусторонних отношениях соседствующих стран.

Напомним, что после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова на пост временно исполняющего обязанности президента страны парламент назначил бывшего премьер-министра Шавката Мирзиёева. Досрочные выборы президента Узбекистана запланированы на 4 декабря 2016 года.