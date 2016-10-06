Барнаул, 6 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В сравнении с 2015 годом, темп роста выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) за январь-август в регионе составил 132,2%, а темп роста объемов ипотечного кредитования — 141,8%. Такие данные, со ссылкой на информацию Банка России, сообщает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Там отмечают, что позитивная динамика показателей стала заметна с февраля 2016 года.

Светлана Шаповалова Ипотека в Барнауле

Всего за восемь месяцев в регионе зарегистрировали 8 тысяч 257 договоров ИЖК на общую сумму почти 10,4 миллиарда рублей. Причем, 21,6% (2,1 миллиарда рублей) всех сделок произведена на первичном рынке жилья.

«Средневзвешенная стоимость одного договора (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года) увеличилась на 85,2 тысячи рублей и составила 1,26 миллиона рублей. В иностранной валюте ипотечных сделок в крае за отчетный период не зарегистрировано. Целом, срок кредитования заемщиков составляет 180,6 месяцев (на 6,6 месяцев больше, чем в январе-августе 2015 года). Специалисты зафиксировали также устойчивую динамику снижения средневзвешенной процентной ставки — с 14% до 12,9% годовых», — отмечают в Главэкономики.

Напомним, в марте 2016 года цена на вторичное жилье в Барнауле упала до 45,84 тысячи рублей за квадратный метр. В последний раз такая стоимость была на рынке в августе 2012-го, а перед этим 8 лет назад — в мае 2008 года.

Увеличению темпов роста на кредитном рынке способствовало и решение Совета директоров Банка России: 16 сентября ключевая ставка была снижена до 10% годовых. Вслед за регулятором небольшую корректировку ставок по депозитам, потребительским кредитам и ипотеке провел ряд коммерческих банков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года количество зарегистрированных сделок по ипотеке по всем объектам недвижимости в регионе увеличилось более чем на 18%. Особенно заметен рост по ипотеке на жилые помещения: за первое полугодие число регистраций увеличилось почти на четверть.

«В прошлом году на фоне обвала рубля и роста процентных ставок по кредитам жители края неохотно брали ипотеку», — отмечал ранее алтайского краевого управления Росреестра Юрий Калашников.

Вместе с тем, доля просроченной задолженности по ипотеке в Алтайском крае возросла с 0,67% (2015 год), до 1,23% (первый квартал 2016 года).

Объем ипотечной задолженности на душу населения составлял 20,6 тыс. рублей. По этому показателю регион занял 19-е место из 85-ти, представленных в РИА «Рейтинг» по состоянию на 1 апреля 2016 года.