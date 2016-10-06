Стамбул, Турция, 6 октября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, стало известно, что глава Минэнеро России Александр Новак примет участие во внеплановой встречи членов ОПЕК в Стамбуле, которая состоится в один из дней с 8 по 13 октября текущего года (в это время в турецком городе будет проходить Международный энергетический конгресс), сообщил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино. Об этом пишет агенство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

По словам дель Пино, речь идет о переговорах поповоду участия стран, не входящих в картель, в соглашении о заморозке уровня добычи нефти. Помимо российского энергетического ведомства, в мероприятии также примут участие главы Минэнеро Саудовской Аравии, Габора, Алжира, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, сказал дель Пино.

Участие этих государств в сделке по заморозке объемом добычи нефти чрезвычайно важно, в особенности участие РФ. В случае успешного завершения переговоров это может сделать ожидаемое соглашение по нефти в Вене историческим, считает венесэльский министр.

Как ранее передавали ИА REGNUM, 28 сентября в Алжире состоялись переговоры членов ОПЕК по поводу соглашения о заморозке, в результате которых стороны договорились сохранить объёмы добычи нефти на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Переговоры длились более трех часов, а предшествовали им различные встречи членов картель. Россия в этом мероприятии не участвовала. Как говорил Новак, российская сторона готова обсуждать свое участие в соглашении, но для начала необходимо, чтобы сами члены картель могли договориться друг с другом. Аналогичной точки зрения придерживались и котельные игроки. А представители делегации от ОАЭ объясняли, что все будет зависеть от того удастся ли ОПЕК договориться с Ираном. Напомним, что, согласно «алжирской инициативе», за ИРИ остается право на небольшое повышение уровня добычи черного золота.

Подробности по сделки будут определены к концу ноября, к официальной встречи ОПЕК в Вене. К этому времени должны быть определены объемы добычи для каждой страны картель. Также на встрече будет решаться вопрос по поводу квот на добычу для Ирана, Нигерии и Ливии, где сокращение производства происходило по независящим от них причинам.