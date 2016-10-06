Венесуэла: Россия примет участие во встрече ОПЕК в Стамбуле
Стамбул, Турция, 6 октября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, стало известно, что глава Минэнеро России Александр Новак примет участие во внеплановой встречи членов ОПЕК в Стамбуле, которая состоится в один из дней с 8 по 13 октября текущего года (в это время в турецком городе будет проходить Международный энергетический конгресс), сообщил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино. Об этом пишет агенство Bloomberg.
По словам дель Пино, речь идет о переговорах поповоду участия стран, не входящих в картель, в соглашении о заморозке уровня добычи нефти. Помимо российского энергетического ведомства, в мероприятии также примут участие главы Минэнеро Саудовской Аравии, Габора, Алжира, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, сказал дель Пино.
Участие этих государств в сделке по заморозке объемом добычи нефти чрезвычайно важно, в особенности участие РФ. В случае успешного завершения переговоров это может сделать ожидаемое соглашение по нефти в Вене историческим, считает венесэльский министр.
Как ранее передавали ИА REGNUM, 28 сентября в Алжире состоялись переговоры членов ОПЕК по поводу соглашения о заморозке, в результате которых стороны договорились сохранить объёмы добычи нефти на уровне 32,5−33 млн баррелей в сутки. Переговоры длились более трех часов, а предшествовали им различные встречи членов картель. Россия в этом мероприятии не участвовала. Как говорил Новак, российская сторона готова обсуждать свое участие в соглашении, но для начала необходимо, чтобы сами члены картель могли договориться друг с другом. Аналогичной точки зрения придерживались и котельные игроки. А представители делегации от ОАЭ объясняли, что все будет зависеть от того удастся ли ОПЕК договориться с Ираном. Напомним, что, согласно «алжирской инициативе», за ИРИ остается право на небольшое повышение уровня добычи черного золота.
Подробности по сделки будут определены к концу ноября, к официальной встречи ОПЕК в Вене. К этому времени должны быть определены объемы добычи для каждой страны картель. Также на встрече будет решаться вопрос по поводу квот на добычу для Ирана, Нигерии и Ливии, где сокращение производства происходило по независящим от них причинам.