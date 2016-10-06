Парламент Польши отклонил закон о полном запрете абортов
Варшава, 6 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Польше парламент отклонил законопроект о полном запрете абортов в стране, сообщает France Presse.
Ранее комиссия Сейма (нижней палаты) парламента Польши по делам юстиции рекомендовала отказаться от принятия закона.
Напомним, после того, как в парламенте Польши прошло обсуждение двух законопроектов об абортах, на улицы страны с акциями протеста вышли десятки тысяч человек.
Один из законопроектов предполагает полный запрет абортов в стране с уголовным и административным преследованием нарушителей, другой — разрешает аборт без ограничений до 12-й недели беременности.
Депутаты отвергли второй законопроект, а документ о полном запрете отправили на доработку. Пока в Польше действует закон, запрещающий аборты без серьезных медицинских показаний, таких как угроза жизни и здоровью матери или патология плода.