Архангельск, 6 октября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Вынесен приговор бывшему депутату Архангельского областного Собрания депутатов 5 созыва Алексею Пеункову и его соучастникам: бывшему депутату Собрания депутатов Приморского района Виталию Савину, а также представителям «силового звена» преступного сообщества Денису Сошневу и Андрею Рудному. Они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, принуждения к совершению сделок и отказу от их совершения, умышленного уничтожения чужого имущества, злоупотребления полномочиями в коммерческой организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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По версии следствия, Пеунков в 2009 году на территории Архангельской области создал и возглавил преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений.

В 2009 — 2013 годах члены указанного сообщества с целью монополизации рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз его применения, принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка, и в дальнейшем — к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

Следствием инкриминировано получение незаконного дохода от преступной деятельности сообщества в размере более 120 млн рублей.

В качестве потерпевших по указанному уголовному делу признаны 20 граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска Пеункову по совокупности приговоров назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его соучастникам также назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 10 лет со штрафами.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Архангельского областного суда, которым Пеункову за организацию убийств предпринимателей Быкова и Агронского, совершенных в 2004—2006 годах, назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы.