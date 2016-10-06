Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) согласовала территориальную схему по обращению с отходами в Санкт-Петербурге. Теперь документ будет представлен на согласование в правительство города, сообщили 6 октября в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

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После принятия территориальной схемы может быть выбран региональный оператор, который «будет организовывать, контролировать и нести ответственность за все процессы в сфере обращения с отходами — от сбора до размещения», комментирует значение полученного согласования заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальная схема обращения с отходами — это графическое и текстовое отображение производимых с отходами операций в том или ином регионе, начиная от сбора и заканчивая утилизацией. Помимо согласований в структурах исполнительной власти, территориальная схема будет также обсуждаться в ходе общественных слушаний.

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Как отмечают в комитете по благоустройству, территориальная схема — документ объемом в 1000 страниц формата А3 — содержит всю информацию о мусоре, образующемся в Петербурге, его количестве, видах и классах опасности, о предприятиях, занимающихся переработкой отходов и т.д. Указаны маршруты движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения.

«На основе собранных данных будет разработана оптимальная схема направления потоков отходов, разработаны целевые показатели и векторы развития отрасли», — обещают в Смольном.

Территориальная схема также поможет установить норматив накопления отходов, что позволит определить размер платы жителей за обращение с отходами и тариф, по которому будет работать региональный оператор. Этот оператор будет выбран по конкурсу. Участвовать в нем смогут только российские компании, имеющие лицензии на работы с отходами.

Региональный оператор будет нести полную ответственность за движение отходов на всех этапах. Он будет обязан заключить договоры с каждым домом (в том числе — с собственниками частных домов), будет взаимодействовать с владельцами объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов, обслуживать контейнерные площадки и т.д. Все жители будут оплачивать вывоз отходов по единому тарифу.

«Контракт с региональным оператором будет заключаться на срок не менее 10 лет. Столь длительный горизонт планирования позволит оператору работать на перспективу и предлагать минимальные тарифы, а городу — иметь дело с серьезными компаниями, а не временщиками», — заверяют в комитете по благоустройству.

А пока, до выбора оператора, вывоз бытовых отходов будет осуществляться по действующим сегодня правилам.