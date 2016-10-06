Вологда, 6 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В 2016 году на финансирование лесного хозяйства в региональном бюджете заложили лишь 1,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ. При этом в минувшем году эта цифра составила 2,8 млн, а в 2014-м она достигала 23,6 млн рублей.

Iain Thompson Молодой лес

Ситуацию с финансированием лесовосстановительных работ рассмотрели в Вологде на заседании региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса.

«Средства на финансирование лесного хозяйства Вологодской области включают в себя субвенции из федерального бюджета и собственные средства. И если федеральное финансирование поступает регулярно, то средства региона, заложенные в бюджет, уменьшаются год от года», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы, председатель регионального отделения РГО Надежда Максутова.

По ее словам, особую тревогу вызывает ситуация с лесовосстановлением на площадях, которые вырубают малые и средние предприятия. На эти цели в 2016 году средств не выделяли вообще. При этом бизнесмены переводят в региональный бюджет целевые средства на лесовосстановление.

«Для регионального бюджета лесные богатства Вологодской области являются неплохим источником дохода. В 2014 году в региональную казну поступило свыше 344 млн рублей, в 2015 году — свыше 394 млн, кассовый план на 2016 год составляет уже 447 млн рублей. От лесных аукционов для малого бизнеса в этом году в казну поступило 95 млн рублей, реализовано 630 тыс. кубометров древесины, а на лесовосстановление не выделено ни копейки», — посетовал замначальника регионального департамента лесного комплекса Григорий Олейник.

Представители департамента финансов отметили, что расходы на лесовосстановление в Минфине считают нецелевыми при решении вопроса о выделении Вологодской области государственных кредитов. Однако и на это фронтовики дали взвешенный ответ.

«Обязанность восстанавливать лес прописана в Лесном кодексе, такое право есть и у регионов. Финансировать лесовосстановление не запрещено, и мы видим, что это делается в соседних областях, например Архангельской. Если правительство области не изменит свой подход к лесовосстановлению, то через двадцать-тридцать лет область столкнется с огромной проблемой утраты хвойных лесов, расхлебывать которую придется уже следующим поколениям», — цитирует корреспондент ИА REGNUM эксперта регионального штаба ОНФ Николая Неволина.

Сейчас активисты регионального отделения ОНФ работают над составлением общественных предложений правительству области. В эти предложения они планируют включить пункт по финансированию лесовосстановительных работ.

Добавим, что к 1 октября 2016 года, по данным департамента лесного комплекса, в бюджет области поступило 415 млн от использования лесов. 183 млн рублей — это арендная плата, 117,5 млн — плата по договорам купли-продажи лесных насаждений для граждан, 107 млн рублей — платежи по договорам купли-продажи для обеспечения муниципальных нужд, а также — с малым и средним бизнесом.