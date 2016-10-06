Берлин, 6 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Двигатель на болиде британского автогонщика Льюиса Хэмилтона во время Гран-при в Малайзии отказал из-за того, что нагрузку не выдержал подшипник большой головки шатуна. Об этом сообщили в пресс-службе Mercedes AMG Petronas F1 Team.

emperornie Льюис Хэмилтон

«Наш анализ показал, что двигатель Льюиса отказал из-за поломки подшипника большой головки шатуна», — сообщили в пресс-службе.

Подшипник сломался после падения давления масла — на 15-м повороте, после прохождения 618 км. В компании обещают пересмотреть параметры всех двигателей Mercedes в ближайшее время.

Напомним, технический директор Mercedes Падди Лоу заявил, что причина отказа двигателя во время Гран-при производителю каров не известна. Отказ мотора не дал Хэмилтону одержать на Сепанге победу: теперь британец уступает 23 очка немцу Нико Росбергу.