Москва, 6 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Госдума пока не намерена возобновлять работу так называемой «группы дружбы» с представителями Конгресса США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Мы не говорим пока о возобновлении «группы дружбы» с Палатой Представителей Конгресса, это пока рано», — сказал Слуцкий.

Тем не менее, по словам главы комитета, российские парламентарии пока не собираются сворачивать это взаимодействие. «Более того, взаимодействие с теми, кто готов к нам прислушаться в США и в Палате Представителей, и в Сенате, и в гражданском обществе, и в экспертном мире, мы будем это сотрудничество активно вести, это один из приоритетов работы комитета», — отметил Слуцкий.