Сургут, Югра, 6 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Сургуте по решению администрации города демонтирован бюст Иосифа Сталина, ранее установленный активистами на муниципальной земле, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Александр Герасимов. Портрет И.В. Сталина. 1939

Бюст демонтировали 4 октября и направили «на ответственное хранение». С общественников, незаконно установивших монумент рядом с местом, где планируется установка памятника жертвам политических репрессий, будут взысканы расходы по демонтажу.

Бюст Сталина на новой набережной Оби в Сургуте был открыт 15 сентября. Мэрия Сургута заявила о незаконности установки монумента и потребовала его демонтировать.