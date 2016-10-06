Осло, 6 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум.



Clker-Free-Vector-Images Марихуана

77% граждан Норвегии выступают против легализации марихуаны, несмотря на призывы сделать употребление легких наркотических средств законным, сообщает Klassekampen.

По данным проведенного изданием опроса, в котором респондентам нужно было ответить на вопрос, «следует ли разрешить продавать, хранить и употреблять марихуану в Норвегии», 77% опрошенных высказались отрицательно, при этом за легализацию выступило только 15% участников.

Издание отмечает, что число противников легализации марихуаны поразительно велико во всех возрастных группах, однако участницы женщины показали большее неприятие такого шага, чем мужчины. Так, почти 81% опрошенных женщин выступили против декриминализации наркотических средств, тогда их поддержали только 73% мужчин. За легализацию высказались 11% женщин и только каждые два из десяти мужчин.

В ходе опроса издания была установлена четкая корреляция между возрастом и отношением к легализации наркотиков. В частности, в возрастной группе за 50 лет, лишь 8% выступили за снятия запрета на продажу, хранение и употребление марихуаны. В возрастной группе от 40 до 50 лет этого мнения придерживает 11% опрошенных. Среди тех, кому от 30 до 40 лет, количество сторонников легализации почти в два раза больше — 20%. В группе опрошенных моложе 30 лет до 27% респондентов поддерживают отмену запрета на легкие наркотики.

Несмотря на обнадеживающие показатели, позиции противников легализации ослабевают. Так, отмечает издание, несколько лет назад до 83% участников такого же опроса выступали против декриминализации легких наркотических средств.

Проведение опроса связано с тем, что глава Минздрава страны ранее заявил, что принимаемые в стране меры по борьбе с продажей, хранением и употреблением марихуаны не смогли привести к желаемым результатам, поэтому вместо наказания, наркозависимым необходимо предоставлять помощь.

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