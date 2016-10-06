Красногорск, 6 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В Каширском районе, неподалеку от деревни Кокино, обнаружено тело женщины без головы, кистей рук и ступней ног. По предварительной информации, смерть женщины наступила от 3 до 5 лет назад, сообщает 6 октября ГСУ СК России по Московской области.

pixabay.com Убийство

3 октября останки были обнаружены рыбаками в пруду Дубки. Отмечается, что ноги погибшей были связаны веревкой. Ее личность и возраст пока не установлены.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.