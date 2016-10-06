Вершина Тёи, Хакасия, 6 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам МУП «Управляющая компания» в хакасском поселке Вершина Теи. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 октября, в Следственном комитете РФ.

severpost.ru Уголовное дело

5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14 работников управляющей компании объявили запланированную голодовку из-за долгов по зарплате. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

По предварительным данным, в акции протеста принимали участие 14 человек. Задолженность по заработной плате с мая по август 2016 года составила более 710 тысяч рублей. В то же время всего задолженность у МУП «Управляющая компания» перед 115 работниками предприятия составила более 5 миллионов 400 тысяч рублей, уточнили в СКР.

Предприятие осуществляло деятельность по эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения и водоотведения, эксплуатации наружных и внутренних систем теплоснабжения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 14 июня на предприятии началась процедура банкротства. Введено временное наблюдение сроком на три месяца. 30 сентября назначен конкурсный управляющий для завершения процедуры банкротства.

Ранее по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия проводилась доследственная проверка. Выяснилось, что население поселка задолжало коммунальному предприятию около 12 миллионов рублей.