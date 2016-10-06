Берлин, 6 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Автомобиль BMW M8 Coupe, продажи которого могут стартовать уже в 2019 году, получит восьмицилиндровый четырехлитровый турбированный мотор. Подробности комплектации модели немецкого производителя сообщает Planet Today.

pixabay.com Эмблема BMW

«Мощность такой установки будет достигать 600 лошадиных сил, — говорится в сообщении. — В продаже будут доступны автомобили с полным и задним приводом».

По сведениям инсайдеров, время разгона у BMW M8 Coupe до 100 км/ч будет «меньше четырех секунд». Автомобиль, созданный на платформе CLAR, уже проходил дорожные испытания.

Производители транспортных средств считают, что новая M8 будет заменой для шестой серии BMW.

«Материал для кузова BMW M8 Coupe будет состоять из таких элементов, как магний, карбон, алюминий, — говорится в сообщении. — Также будет использоваться сталь высокого качества и прочности».